Замглавы Минобороны Украины рассказал о проблеме с мобилизацией в ВСУ

На Украине возникла проблема с мобилизаций в ряды вооруженных сил (ВСУ), во многом это связано с отношением к военной службе в обществе, заявил первый замглавы Минобороны страны Александр Павлюк. Он также признал, что иногда сотрудники военкоматов «перегибают».

По словам господина Павлюка, «если бы все было по закону, то не было бы никаких проблем». «Я думаю, это большая проблема, потому что она нарастает. Если по-простому сказать, это препятствование действиям Вооруженных сил. Я думаю, что рано или поздно правоохранительные органы и на эту проблему обратят особое внимание»,— сказал он в эфире телеканала «Рада» (цитата по ТАСС).

Замминистра убежден, что проблема связана не только с методами работы территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов). «Не только (нужно.— "Ъ") искать проблематику в самих сотрудниках ТЦК, которые исполняют свои обязанности — да, где плохо, где перегибают, где потеряли почву под ногами,— но это проблема общества»,— добавил Александр Павлюк.

Всеобщая мобилизация была введена на Украине вместе с военным положением 24 февраля 2022 года. На прошлой неделе Верховная рада поддержала восьмое продление действия военного положения на 90 дней — до 16 ноября.

Лаура Кеффер