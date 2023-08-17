На Украине продлили военное положение и мобилизацию до конца осени

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому срок действия в стране военного положения и мобилизации продлевается на 90 дней, до 15 ноября. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Изменения вступают в силу завтра, 18 августа.

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Фото: Reuters Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Как ранее сообщал депутат Алексей Гончаренко, из-за продления военного положения и мобилизации парламентские выборы, запланированные на Украине на конец октября, будут перенесены. Согласно Конституции Украины, проведение выборов в период действия военного положения запрещается, а сроки полномочий президента, парламента и других органов власти автоматически продлеваются.

Военное положение на Украине было объявлено 24 февраля 2022 года, в день ввода российских войск на территорию страны. На следующий день, 25 февраля, Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Сегодня, 17 августа, оба режима продлили в восьмой раз подряд.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева