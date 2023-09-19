На промышленном складе во Львове произошел пожар

В результате удара по Львову загорелся промышленный склад, сообщил в Telegram мэр города Андрей Садовый. По его словам, пострадал один человек — из-под завалов достали парня 26 лет, его госпитализировали с переломом конечности.

Сегодня, 19 сентября, ночью во Львовской области была объявлена воздушная тревога. К утру ее отменили.

В середине августа после серии взрывов во Львове, Луцке и Днепре советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужны системы противоракетной обороны, чтобы закрыть небо. Об этом же говорил сам президент страны Владимир Зеленский. Он называл ЗРК Patriot, а также комплексы NASAMS и IRIS-T лучшими системами ПВО, которыми располагает Украина.

Лаура Кеффер