Подоляк после ночных ударов по Украине: нам нужны системы ПРО, а не переговоры

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужны не переговоры с Россией, а системы противоракетной обороны, чтобы закрыть небо. Таким образом он прокомментировал ночные атаки по Львову, Луцку и Днепру, которые, по его словам, нанесла российская сторона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Roman Baluk, Reuters Фото: Roman Baluk, Reuters

«Нам нужны системы ПРО и "закрытое небо", а не разговоры об "умиротворении/переговорах''»,— написал господин Подоляк в X (бывший Twitter).

В ночь на 15 августа на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ писали о взрывах во Львове, Луцке и Днепре. Глава администрации Волынской области Юрий Погуляйко заявил, что в результате ракетного удара по промышленному предприятию в Луцке погибли три человека, еще три ранены.

По словам главы Днепропетровской областной администрации Сергея Лысака, ночью удар был нанесен по промышленному предприятию в Днепре. По его данным, после атаки начался пожар на площади 800 кв. м, два человека получили ранения.

Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил о падении на многоквартирные дома во Львове обломков ракет. В результате, по словам господина Козицкого, произошло возгорание, есть пострадавшие. Количество раненых глава администрации не уточнил. Минобороны России информацию об атаках не комментировало.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».