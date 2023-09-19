Посольство РФ в Швеции пригрозило наказанием воюющим на стороне ВСУ иностранцам

Посольство России в Швеции сообщило, что всех иностранцев, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) «ждет неизбежное наказание». По мнению российских дипломатов, участников боевых действий на Украине будут привлекать к ответственности по статье о наемничестве.

«Наемничество — это преступление. Присоединение к бандеровцам — преступно вдвойне. Надеемся, что в Швеции поймут: все иностранцы, в том числе и шведы, которые решили зарабатывать кровавые деньги киевского режима, обязательно понесут наказание в соответствии с российским и международным законодательством»,— отмечается в сообщении посольства РФ в Стокгольме, которые опубликовано на странице диппредстваительства в соцсети X (экс-Twitter).

Поводом для этого заявления стала публикация в шведском издании Svenska dagbladet. В материале под заголовком «Шведы штурмуют оборону России и готовы за это умереть» говорится о двух участниках военных действий на Украине из Швеции — Тобиасе Энгквисте и бойце под позывным «Тор». Шведы сообщили, что добровольно решили принять участие в вооруженном конфликте и утверждают, что деньги не были их мотивацией. По данным газеты Svenska dagbladet, оба бойца участвуют в боях в составе «Интернационального легиона ВСУ».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов