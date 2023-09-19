Власти готовят новый тариф на содержание жилья в Курске

На фоне судов с местной управляющей компанией мэрия Курска начала готовить изменения в тарифе по так называемой «первой строке» — на ремонт и содержание жилья — для собственников многоквартирных домов, которые не принимали на общем собрании решения об установке индивидуального размера платежей. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в правительстве Курской области.

Муниципальные власти проводят «экспертизу и расчет размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах с учетом существующих экономических и социальных реалий», сообщили в облправительстве.

Вместе с тем там напомнили о возможности установки жителями по согласованию с УК индивидуального тарифа (как правило, более высокого, чем универсального). «Именно собственники обязаны установить размер платы с учетом предложений управляющей организации. В последние несколько это лет активно делается многими управляющими организациями на территории Курской области»,— отметили в правительстве региона.

В начале сентября, напомним, группа УК (истцами выступали одна компания и физлицо, связанное с еще 20 УК) в Курске смогла через суд отменить действующие в 70% домов общие тарифы на ремонт и содержание жилья, сочтя их «необоснованно» низкими для ведения бизнеса «в полной мере». Вместо согласованных властями 12–15 руб. за квадратный метр УК хотят получать до 25 руб.

Мэрия собирается отстаивать свою позицию в высших инстанциях. В облправительстве подтвердили, что «рассматривается вопрос о подаче кассационной жалобы на решение суда».

Региональные власти «знают он наличии спора, о вынесенных судебных решениях и возможных последствиях», но в связи с этим «не усматривают каких-либо рисков снижения качества коммунальных и жилищных услуг», заключили в облправительстве

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Содержание и реформа».

Сергей Калашников

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