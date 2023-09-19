Депутатам запретили ссориться

В понедельник избранным депутатам думы Екатеринбурга вручили удостоверения. На мероприятии представитель полпредства и глава Екатеринбурга заявили об укреплении пропрезидентских сил по итогам выборов. Областные власти заверили, что готовы оказывать поддержку при условии отсутствия разногласий среди депутатов и их сотрудничества с правительством и заксобранием региона.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На вручении мандатов депутаты думы Екатеринбурга вели себя дружно, как и просили областные власти

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ На вручении мандатов депутаты думы Екатеринбурга вели себя дружно, как и просили областные власти

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Церемония вручения мандатов депутатам нового созыва думы Екатеринбурга прошла в резиденции губернатора Свердловской области в доме Севастьяновых. В ней участвовали 33 из 35 избранных депутатов, заместитель полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Борис Кириллов, председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, вице-губернатор Олег Чемезов и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, представители избиркома.

Выборы восьмого созыва думы Екатеринбурга проходили 9–10 сентября. В них участвовали 153 кандидата в одномандатных округах, 112 кандидатов по партийным спискам. Они боролись за 35 мандатов: 25 по одномандатным округам, 10 — по партспискам. 27 мандатов получили представители «Единой России», три — ЛДПР, два — КПРФ, по одному — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Новые люди» и «Яблоко».

Церемонию открыл Борис Кириллов. Во вступительной речи он поздравил депутатов с завершением «политических боев» и началом нового политического сезона. По словам господина Кириллова, в результате выборов «пропрезидентские силы укрепили свои позиции в городском парламенте» и взяли большинство мандатов. «Нынешний состав городской думы позволяет полностью консолидировать работу всех уровней и ветвей власти в Екатеринбурге и в Свердловской области. У нас сложилась единая мощная эффективная команда»,— отметил он.

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Людмила Бабушкина и Олег Чемезов предложили думе поддержку при условии отсутствия разногласий среди депутатов. «Только в диалоге можно решать все вопросы и во взаимодействии с исполнительными органами власти. Это не значит, что вы будете поддакивать, кивать, не вникая в процессы голосовать. Но договариваться друг с другом нужно»,— сказала госпожа Бабушкина. Спикер заверила депутатов, что готова сотрудничать и «подключить областной бюджет к решению вопросов, требующих значительного финансирования».

Олег Чемезов призвал депутатов забыть конкуренцию во время избирательной кампании и объединиться со вчерашними соперниками. «Вместе с областью бюджет города будет около 100 млрд руб. Сейчас Екатеринбург не дотягивает до этой цифры, надо постараться, чтобы вы ее достигли, а для этого нужна только консолидированная работа. Если вы будете между собой ругаться и что-то там делить, поверьте мне, эффект будет обратный»,— заверил он.

Последним с поздравительной речью выступил Алексей Орлов. Перед обращением к депутатам он поблагодарил Людмилу Бабушкину и Олега Чемезова за «лестные слова» о развитии города в преддверии начала бюджетного процесса.

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Господин Орлов заявил о высоком уровне организации голосования в Екатеринбурге. «Результаты выборов абсолютно не вызывают ни у кого никаких сомнений. Они были легитимными, честными и прозрачными»,— подчеркнул он. По его словам, проголосовать за новый состав думы пришли 233 тыс. горожан, или 21% от числа избирателей. «Кто-то скажет, что процент не очень высокий, но это люди, которые искренне заинтересованы в изменениях, и они отдали свой голос партии власти, президента, губернатора и городской команды»,— сказал господин Орлов.

Удостоверения народным избранникам по одномандатным округам вручали председатели районных территориальных избирательных комиссий (ТИК) Екатеринбурга, а по партспискам — председатель Ленинской ТИК (занималась организацией выборов в гордуму) Вадим Антошин.

Все депутаты получили мандаты молча, пожимая руку сотрудникам избиркома. Не было на церемонии только двух депутатов от «Единой России» Игоря Огаркова и Михаила Вечкензина. После выдачи удостоверений вышел квартет и исполнил песню о Екатеринбурге, сделав акцент на важности командного духа в работе. «Ты (Екатеринбург.— «Ъ-Урал») мне подарил самых крепких друзей, где бы я ни бывал, сердцу ты всех родней»,— выразительно пропели исполнители.

Первое заседание нового созыва думы пройдет 19 сентября. На нем депутаты должны выбрать председателя думы и его заместителей. Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что основным претендентом на пост спикера считается директор департамента политологии и социологии УрФУ Анна Гурарий.

Василий Алексеев