В Екатеринбурге в 2024 году появятся 95 новых автобусов

В Екатеринбурге появятся 95 новых больших автобусов, сообщили в пресс-службе городской администрации. Часть из них появится в городе уже до конца 2023 года.

Поставка новых автобусов будет проходить в три процедуры. 35 машин прибудут в город до конца 2023 года по договору лизинга. По данным администрации, этот контракт находится на стадии подписания. Напомним, тендер на поставку автобусов за 979,2 млн руб. выиграл Нефтекамский автомобильный завод

Еще 30 автобусов появятся до 1 февраля. Они будут куплены на деньги, которые были направлены из регионального и городского бюджета, а также на средства из специального казначейского кредита.

«Значительная часть новой техники будет задействована на обслуживании отдаленных территорий мегаполиса: в Калиновском, Изоплите, Медном, Горном Щите и Шабровском»,— передают в администрации. Как сказано в сообщении, в 2024 году планируется приобретение еще 30 автобусов.

Напомним, до конца года в Екатеринбурге установят 62 новые остановки. Более 40 из них планируют смонтировать до середины октября.

Полина Хабарова

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