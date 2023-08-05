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Екатеринбургский «Гортранс» закупит автобусы почти на миллиард рублей

Екатеринбургское предприятие «Городской транспорт» купит 35 зеленых автобусов примерно на миллиард рублей. Как указано на сайте Госзакупок, начальная цена контракта составляет 971,1 млн руб.

В документах указано, что автобусы должны быть на газу, с вместимостью 80 пассажиров. Кроме того, транспорт должен быть оснащен валидаторами, системами спутниковой навигации и видеонаблюдения, оборудован устройством контроля внимания водителя. Новые автобусы «Гортранс», согласно документа, должен получить до 31 декабря 2023 года.

Ранее группа «Синара» передала Екатеринбургу новый троллейбус собственного производства «Синара-6254».

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