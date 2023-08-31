Свердловские власти до февраля закупят 330 новых автобусов

До февраля 2024 года в Свердловской области появятся 330 новых автобусов. По поручению губернатора Евгения Куйвашева в регион поставят 173 автобуса для городских маршрутов и 157 — для межмуниципальных. Об этом сообщили в департаменте информационной политики области.

В Екатеринбурге появятся 30 больших автобусов, в Нижнем Тагиле — 35 средних и 18 малых. В поселке Арти — 10 малых автобусов. В Каменске-Уральском — 20 больших и два средних. Ивдель, Волчанск, Красноуральск и Краснотурьинск получат по два средних автобуса, Ирбит — 11, Сысерть — 12. Девять средних и восемь малых автобусов будет направлено в Талицу. Еще два средних и три малых новых автобуса выйдут на маршруты в Арамили. Четыре средних автобуса получит Североуральск и один — Карпинск.

По данным правительства, также в регионе появятся 96 средних и 61 малый автобус, которые будут ходить между населенными пунктами. Они будут курсировать по 180 маршрутам. Транспорт будет закуплена специальный казначейский кредит. «Масштабная закупка пассажирского транспорта позволит обновить до 10% регионального автобусного парка»,— сказано в сообщении.

В мае в правительстве сообщили, что в течение двух лет планируется закупить 234 новых автобуса. Напомним, семь участков трасс области отремонтируют за 1,5 млрд руб.

Полина Хабарова

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