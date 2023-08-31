До конца года в Екатеринбурге установят около 60 новых остановок

В Екатеринбурге будут установлены 62 новые остановки общественного транспорта. Большинство из них появятся на улицах города до конца года. Как сообщили в пресс-службе администрации города, более 40 из них смонтируют до середины октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

По данным администрации, новые остановки появятся во всех районах города. У нескольких остановок обновят дизайн: изменятся сидения, размер боковых стекол и строение самого навеса так, чтобы лучше защитить горожан от непогоды. Некоторые из них оснастят табло, а также видеокамерами.

Напомним, до февраля 2024 года в Свердловской области появятся 330 новых автобусов. По поручению губернатора Евгения Куйвашева в регион поставят 173 автобуса для городских маршрутов и 157 — для межмуниципальных.

Полина Хабарова

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