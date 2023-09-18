В Екатеринбурге закрыли метро из-за пассажирки, упавшей под поезд

В Екатеринбурге утром 18 сентября закрыли несколько станций метрополитена из-за пассажирки, которая упала под поезд на станции «Проспект Космонавтов».

Из-за остановки движения в метро скопились очереди — люди вышли на улицу. Как сообщает портал Е1, по громкой связи пассажирам объявили, что поезда в будут ходить по маршруту «Ботаническая — Площадь 1905 года». Остальные станции пока остаются закрытыми.

«На "Проспекте Космонавтов" пассажир упал под поезд, находится под вторым вагоном»,— рассказали изданию в пресс-службе городской администрации.

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