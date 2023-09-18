В Екатеринбурге открыли все станции метро после ЧП

В Екатеринбурге восстановили движение метрополитена после ЧП, сообщили в городской администрации. Напомним, утром были закрыты несколько станций, из-за пассажирки, которая упала под поезд на станции «Проспект Космонавтов» и находилась под вторым вагоном. По данным мэрии, движение останавливали на участке «Проспект Космонавтов» — «Площадь 1905 года».

«Движение метрополитена полностью восстановлено в 9:15. Все станции открыты для пассажиров»,— прокомментировали в городской администрации.

По данным Telegram-каналов к метро приезжала машина реанимации, девушку достали из-под поезда, она жива, но подробной информации о состоянии пострадавшей пассажирки пока нет.

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