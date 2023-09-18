Собянин отправил в отставку правительство Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым отправил в отставку столичное правительство. Ранее сегодня господин Собянин вступил в должность мэра, на которую он был избран по итогам голосования 8-10 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин на церемонии инаугурации

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Собянин на церемонии инаугурации

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В соответствии со статьями 40 и 41 устава Москвы, статьей 6 закона Москвы от 20 декабря 2006 года № 65 "О правительстве Москвы" объявляю: об отставке правительства Москвы. Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства»,— говорится в указе господина Собянина.

Правительство Москвы — высший исполнительный орган власти города. Его возглавляет мэр. Он формирует столичное правительство, принимает решения о его отставке, определяет структуру исполнительных органов власти города.

Господин Собянин также отправил в отставку пресс-секретаря мэра Москвы, главу пресс-службы мэра и правительства Москвы, а также начальника второго управления столичного кабмина и назначил их временно исполняющими обязанности по этим должностям, следует из распоряжения на сайте градоначальника. Документ также переводит в статус врио первых заместителей и заместителей руководителя аппарата мэра и правительства Москвы.

Соответствующие изменения в статусе должности произошли и у префектов административных округов Москвы, следует из указа мэра, а также у руководителей органов исполнительной власти столицы и их заместителей, следует из распоряжения.

Сергей Собянин занимает должность мэра Москвы с октября 2010 года. 12 сентября Мосгоризбирком опубликовал итоговые результаты выборов, согласно которым господин Собянин набрал 76,39% голосов. Это позволило ему стать мэром в четвертый раз.

Подробнее об итогах выборов в столице — в материале «И сразу все устроилось».