Вдова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сменила фамилию

Вдова петербургского предпринимателя и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина официально сменила фамилию. На это обратила внимание «Фонтанка».
Информация об изменении фамилии поступила в СПАРК 15 сентября. В качестве второго «ФИО» в карточке значится Кряжева Любовь Валентиновна. Вероятно, речь идет о девичьей фамилии супруги Евгения Пригожина.
Ранее в реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты появились дела Евгения Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, погибших в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа.
Основной бизнес господина Пригожина сосредоточен в Петербурге. В городе предприниматель владеет отелями и ресторанами, кроме того, в его бизнес-империю входят компании, занимающиеся деловой застройкой и торговлей.
О том, что ждет петербургские активы основателя ЧВК «Вагнер» в ближайшем будущем, читайте в материале «Ъ-СПб» На обломках империи.
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