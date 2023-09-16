В Петербурге открыли наследственное дело командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина

Федеральная нотариальная палата зарегистрировала в Санкт-Петербурге наследственное дело командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, погибшего в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа, сообщила «Фонтанка».

Дата смерти, указанная в документе, — 23 августа 2023 года. Номер наследственного дела — 25/2023. Его открыл нотариус Нотариальной палаты Петербурга Анатолий Акуленко, который ранее занялся делом о наследстве Евгения Пригожина, погибшего вместе с господином Уткиным при крушении частного самолета Embraer Legacy 600.

Дмитрий Уткин погиб 23 августа 2023 года при крушении в Тверской области частного самолета, который летел из Москвы в Санкт-Петербург. На борту самолета находился известный бизнесмен и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, его приближенные и телохранители, всего 10 человек.

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