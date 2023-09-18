Губернатор Алтайского края назначил сенатором Наталью Кувшинову

Новым представителем исполнительной власти Алтайского края в Совете федерации стала Наталья Кувшинова. Ранее она работала представителем губернатора и правительства в законодательном собрании региона.

О назначении губернатор Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале. Он высказал благодарность экс-главе региона Александру Карлину, занимавшему пост сенатора в 2018-2023 годы.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», по результатам голосования, состоявшегося 8-10 сентября, Виктор Томенко был избран губернатором на второй пятилетний срок. Церемония вступления в должность состоялась 18 сентября.

Наталья Кувшинова в 2016-2021 годах работала депутатом Госдумы РФ. Помимо нее, в список претендентов на пост члена Совета федерации, который направлял в крайизбирком Виталий Томенко, входили также депутат Госдумы РФ Иван Лоор и председатель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков.

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Валерий Лавский