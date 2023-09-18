В Барнауле прошла инаугурация губернатора Алтайского края Виктора Томенко

Виктор Томенко вступил в должность губернатора Алтайского края. Присягу он принес 18 сентября со сцены Театра драмы им. Шукшина в Барнауле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

«Клянусь верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности губернатора Алтайского края, уважать, защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав (основной закон) Алтайского края и законы Алтайского края»,— говорится в тексте присяги.

Как сообщил «Ъ-Сибирь», единоросс Виктор Томенко руководит Алтайским краем с 2018 года. На своих вторых губернаторских выборах, состоявшихся 8-10 сентября 2023 года, он одержал победу с результатом 76,2% голосов.

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Валерий Лавский