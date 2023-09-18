Пассажиры «Уральских авиалиний» начали получать по 100 тысяч за посадку в поле

«Уральские авиалинии» начали перечислять компенсационные выплаты пассажирам рейса Сочи-Омск, который экстренно сел в поле Новосибирской области. Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, сегодня были перечислили компенсацию 76 пассажирам рейса U6-1383 в размере 100 тыс. руб. каждому.

Сейчас в обработке у авиакомпании находятся еще 34 заявления на компенсацию. «На данный момент всего было получено 110 заявлений»,— прокомментировали в компании. Ранее сообщалось, что на борту находился 161 пассажир. Ранее гендиректор компании Сергей Скуратов назвал выплаты в 100 тыс. руб «компенсацией за испуг».

Также сегодня стало известно, что авиакомпания возместит ущерб аграриям Новосибирской области, после экстренной посадки Airbus A320 в пшеничном поле.

Напомним, утром во вторник, 12 сентября, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. На борту находился 161 пассажир, никто не пострадал. Сергей Скуратов после произошедшего заявил о профессионализме экипажа и хорошем техническом состоянии самолета. Впрочем, свои оценки ситуации еще должны дать СКР, прокуратура и МАК. По предварительным данным, на подлете к Омску у самолета отказала гидросистема.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «"Уральские авиалинии" тянет в поля».

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