«Уральские авиалинии» компенсируют ущерб аграриям от севшего в поле самолета

Компания «Уральские авиалинии» возместит ущерб аграриям Новосибирской области, после экстренной посадки Airbus A320 в пшеничном поле, сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на главу Убинского района Олега Конюка. По его словам, в настоящее время все вопросы по ликвидации последствий инцидента решены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Проблем никаких нет, сельхозтоваропризводитель сейчас считает ущерб»,– заявил глава района.

Напомним, утром во вторник, 12 сентября, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. На борту находился 161 пассажир, никто не пострадал. Гендиректор компании Сергей Скуратов после произошедшего заявил о профессионализме экипажа и хорошем техническом состоянии самолета. Впрочем, свои оценки ситуации еще должны дать СКР, прокуратура и МАК. По предварительным данным, на подлете к Омску у самолета отказала гидросистема.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «"Уральские авиалинии" тянет в поля».

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