Более 755 тыс. новых учебников по истории для 11-х классов поставлено в регионы

Всех учеников 11-х классов в России обеспечили новыми учебниками истории, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. По его данным, в регионы было поставлено более 755 тыс. экземпляров нового учебника истории.

«Новый учебник основан на принципах исторического суверенитета, объективности исторического знания, преемственности истории и уважения к прошлому нашей страны»,— утверждается в пресс-релизе ведомства.

В новый учебник по истории для школьников 11-х классов включили раздел о военной операции на Украине. Новый единый учебник по истории для пятых-девятых классов планируется подготовить к 2024 году. Кроме того, с 1 сентября станет обязательным изучение истории в российских вузах. Для этого тоже разработают учебник с разделом о военной операции.

Лаура Кеффер