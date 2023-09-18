Почти 12,5 тысяч жителей Черноземья пострадали от укусов клещей с начала сезона

В Черноземье с 1 марта за помощью к медикам после укусов клещей обратились 12 476 человек, месяц назад количество пострадавших составляло 10 404 человека. По данным региональных управлений Роспотребнадзора, самый высокий показатель зафиксирован в Липецкой области, самый низкий — в Белгородской.

В Белгородской области, по данным на 7 сентября, к медикам обратились 1 143 пострадавших от укусов клещей, в том числе 426 детей. Зарегистрировано 65 случаев клещевого боррелиоза (за аналогичный период 2022-го — 43). «При сборе эпиданамнеза у всех пострадавших установлено, что присасывание клещей произошло при посещении приусадебных участков, дач и неустановленных мест отдыха»,— рассказали санитарные врачи. Для профилактики распространения клещей в этом году обработали 1 793 га общественных мест, в том числе 371 га детских оздоровительных лагерей.

Еще 1 796 человек обратились за медпомощью из-за укусов клещей в Воронежской области — по данным на 11 сентября. Ни у одного из пациентов не зафиксированы болезни, передающиеся этими насекомыми. Для профилактики от клещей были обработаны 1 283 га общественных мест.

В Курской области, по данным на 15 сентября, зафиксировано 1 588 пострадавших от укусов клещей, в том числе 697 детей. Зарегистрировано 30 случаев заражения клещевым боррелиозом, четыре из них приходятся на детей младше 14 лет. 22 заболевших проживают в Курске, три — в Курском районе, два — в Обоянском районе, по одному — в Беловском, Медвенском и Золотухинском районах. Для профилактики распространения передающихся с укусами клещей болезней было обработано 840 га общественных мест, в том числе 493 га летних оздоровительных учреждений.

Также 3 808 человек обратились за медпомощью после укусов клещей в Липецкой области, в том числе 1 682 ребенка (по данным на 14 сентября). Случаев распространения инфекций, передающихся этими насекомыми, не зарегистрировано. В 64,5% случаев насекомые нападали на местных жителей в домовладениях и на приусадебных участках, в 19,9% — на природе, в 7,1% — на территории садоводческих товариществ. Для борьбы с клещами были обработаны 975 га общественных мест, в том числе 87 га детских лагерей.

В 24 муниципальных образованиях Орловской области, по данным на 4 сентября, зафиксировано 1 904 пострадавших от укусов клещей, среди них 674 ребенка. У 18 взрослых обнаружен клещевой боррелиоз. Для профилактики распространения инфекций, передающихся при укусе клеща, в регионе обработали 391 га общественных мест, в том числе 115 га летних оздоровительных учреждений.

2 237 обращений за медпомощью после укусов клещей зарегистрировано в Тамбовской области — по данным на 27 августа. Среди пострадавших было 710 детей. За аналогичный период 2022-го — за аналогичный период 2022-го — 1 811 и 608 соответственно. В 60,6% случаев насекомые нападали на тамбовчан в частных домовладениях и на приусадебных участках, в 17,4% — в населенных пунктах, в 11,9% — на природе, в 4% — на дачах, в 0,8% — на кладбищах, в 2,9% — в других местах отдыха. Для борьбы с клещами специалисты обработали 706 га общественных мест, в том числе 435 га летних оздоровительных учреждений.

Алина Морозова

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