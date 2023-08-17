Более 10 тыс. жителей Черноземья пострадали от укусов клещей с начала сезона

С начала сезона от укусов клещей пострадали 10 404 жителя Черноземья — по данным на конец июля, таких пациентов было 9 962 (рост составил 4,4%). Это следует из данных территориальных управлений Роспотребнадзора.

В Белгородской области с 1 марта по 14 августа за помощью к медикам из-за укусов клещей обратились 1 110 человек (на 17 июля — 1 019), в том числе 411 детей (383). Это самый низкий показатель в Черноземье. 51 пациент заразился клещевым боррелиозом (36). При сборе эпиданамнеза санврачи выяснили, что насекомые присосались к пациентам при посещении приусадебных участков, дач и неустановленных мест отдыха. Для профилактики инфекционных заболеваний, передающихся при укусе клеща, специалисты обработали 1,8 га мест скопления людей, в том числе 362,8 га детских лагерей.

В Воронежской области с начала сезона по 14 августа медики зафиксировали 1 726 пострадавших от укусов клещей человек (на 24 июля — 1 615). Для снижения количества опасных насекомых специалисты обработали 1,25 тыс. га мест массового пребывания и отдыха жителей региона.

В Курской области с начала сезона по 11 августа к медикам обратились 1 447 человек с укусами клещей (на 21 июля — 1 350), в том числе 651 ребенок (611). У 22 из них выявили заражение клещевым боррелиозом (10), в том числе у 18 взрослых и четырех детей младше 14 лет. 15 случаев зафиксировано среди жителей Курска, по два — Курского и Обоянского районов, по одному — Золотухинского, Беловского, Медвенского районов. Для профилактики инфекционных заболеваний, передающихся при укусе клеща, специалисты обработали 826,3 га общественных мест, в том числе 479,4 га детских лагерей (на 21 июля — 761,3 и 418 га).

В Липецкой области с начала сезона по 17 августа укусы клещей зафиксированы у 3 508 человек (на 19 июля — 3 087), в том числе 1 575 детей (1 400). Это по-прежнему самый высокий показатель в Черноземье. Заболевание клещевым энцефалитом не наблюдается. Укусы клещей зафиксированы на всей территории Липецкой области. В 66,2% случаев это произошло на территории домовладений и приусадебных участков, в 18,6% — в природных условиях, в 6,7% — на территории садоводческих товариществ. Для снижения количества опасных насекомых специалисты обработали 975 га мест массового пребывания граждан, в том числе 87га детских лагерей.

В Орловской области с начала сезона по 10 августа к медикам обратились 1 720 пострадавших от укусов клещей (на 3 июля — 1 051), в том числе 581 ребенок (371). Зафиксировано 12 случаев заражения взрослых клещевым боррелиозом. Чтобы снизить количество опасных насекомых, специалисты обработали 291 га общественных пространств, в том числе 115 га детских лагерей.

В Тамбовской области с начала сезона по 13 августа выявлено 2 193 человек с укусами клещей (на 17 июля — 1 846), в том числе 697 детей (591). В 61% случаев насекомые присосались к тамбовчанам на территории домовладений и приусадебных участков, в 17,5% — в черте населенных пунктов, в 11,9% — на природных территориях, в 3,9% — на дачах, в 0,8% — на кладбищах, в 2,8% — в других местах отдыха. В качестве профилактики по борьбе с болезнями, передающимися при укусе клещей, специалисты обработали 706,2 га общественных мест, в том числе 434,8 га детских лагерей.

Алина Морозова

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