WSJ: Украина начнет продажу военных облигаций частным лицам в Европе

Украинские власти применяют «лоскутный подход» к затыканию дыр в бюджете, чтобы найти средства для продолжения боевых действий, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). В числе вариантов для этого издание перечисляет лоббирование международной помощи и реструктуризацию существующих долгов. Кроме того, на этой неделе Investment Capital Ukraine (ICU) вместе с правительством Украины начнет дистанционную продажу военных облигаций частным лицам за рубежом.

Продавать облигации будут, в частности, в Западной Европе. «Если правительство не сможет покрыть свой бюджетный дефицит, то оно не сможет финансировать свои военные действия»,— заявил руководитель отдела макроэкономических исследований брокерской компании ICU Виталий Ваврищук. WSJ, однако, пишет, что «потенциальные инвестиции, скорее всего, окажутся каплей в море» для Киева.

Украина также развивает внутренний рынок облигаций — в 2023 году правительство страны заняло на эти цели $10 млрд. Если в начале военных действий большинство новых гособлигаций выкупил украинский Центробанк (ЦБ), чтобы стабилизировать экономику страны, сейчас «движущей силой роста» является частный сектор, чему способствует доходность, с поправкой на инфляцию составляющая около 10%, отмечает издание. По данным Минфина Украины, в этом году банки, компании и частные лица увеличили владение казначейскими облигациями Украины на 3 $млрд.

Еще один рассматриваемый вариант: процентные доходы, которые финансовые депозитарии вроде Euroclear получили от замороженных российских активов на сумму около $280 млрд. Предоставление Украине российских средств, включая резервы ЦБ РФ, «повлечет за собой юридические и дипломатические тревожные сигналы», но выплата процентных доходов — это «игра по-честному», убеждены аналитики. Euroclear в первом полугодии получила $1,7 млрд с процентов от $150 млрд российских активов, попавших под санкции, и обсуждает с чиновниками ЕС перевод части денег на Украину через непредвиденный налог, выплачиваемый Еврокомиссией (ЕК), пишет WSJ.

В Euroclear отказались от комментариев. Представитель ЕК заявил, что объединение готово представить соответствующую юридическую инициативу, но с учетом ее обсуждения с членами Евросоюза.

Как сообщал украинский Минфин, власти пока оставляют открытым вопрос финансирования госбюджета на 2024 год, так как не договорились с партнерами о предоставлении новых пакетов финансовой помощи. Глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что с 24 февраля 2022 года страна также получила от западных союзников военную помощь на $100 млрд.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер