Самолет Red Wings, летевший из Турции в Екатеринбург, экстренно сел в Казахстане

Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Антальи (Турция) в Екатеринбург, сел в Актобе (Казахстан). Борт вылетел из турецкого города 17 сентября в 20:10 и ночью должен был прилететь в Кольцово, но как сообщает Е1, рейс WZ-3072 экстренно сел в Казахстане.

«Сообщили о технической неисправности, что будет дальше, пока не сообщается, всех людей выпустили из самолета и провели через таможенный контроль»,— рассказала пассажирка. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, сейчас прибытие рейса в Екатеринбург ожидается в 12:50 18 сентября.

Напомним, в августе этого года у авиакомпании возникли проблемы с вывозом туристов из Турции в Екатеринбург. Тогда в Red Wings заявили, что у двух самолетов, выполнявших рейсы, одновременно обнаружили технические неисправности. А сложности с ремонтом самолетов возникли из-за санкций.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте