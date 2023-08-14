В Red Wings объяснили как будут вывозить уральских туристов из Турции в Кольцово

В авиакомпании Red Wings объяснили почему около двух суток не могут вывезти уральских туристов из Анталии (Турция) в Екатеринбург и увезти из Кольцово на турецкий курорт. Как прокомментировали в авиакомпании, задержка рейсов (WZ-3061 и WZ- 3062) произошла из-за того, что по техническим причинам одновременно вышли из строя два воздушных судна Boeing-777 из трех имеющихся в парке авиакомпании.

«Для выравнивания ситуации и корректировки расписания Red Wings запросила на коммерческой основе получение дополнительного воздушного судна у авиакомпании "Икар" для вывоза пассажиров задержанных рейсов»,— рассказали в авиакомпании. Борт авиакомпании «Икар» уже вылетел из Москвы в Екатеринбург, чтобы отправить пассажиров в Анталию. Этим же бортом пассажиры смогут вернуться из Анталии в Екатеринбург.

Предварительно вылет из Екатеринбурга в Анталью планируется в 16.00 (московское время), из Антальи в Екатеринбург — в 23.15.

Сейчас Red Wings устраняет технические неисправности самолетов и планирует вернуться к заявленному расписанию к 7:00 по московскому времени 15 августа.

В Росавиации отметили, что контролируют ситуацию.

Напомним, не улетевших в Турцию из Кольцово туристов разместили в гостиницах. Задержками рейсов заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура.

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