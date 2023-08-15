В Red Wings заявили о сложностях с ремонтом самолетов из-за санкций

В авиакомпании Red Wings, которая около двух суток не может вывести уральских туристов из Турции в Екатеринбург, заявили, что сложности с ремонтом самолетов возникли из-за санкций. Напомним, авиакомпания значительно задержала вылет рейсов из Антальи в Кольцово и в обратном направлении. Как ранее объясняли в компании, причиной задержки стало то, что одновременно вышли из строя два воздушных судна Boeing-777 из трех имеющихся в парке авиакомпании.

«Работа в условиях внешних санкционных ограничений на поставку запасных частей, усложняющих оперативный ремонт воздушных судов, а также предпринятые авиакомпанией меры по организации питания и размещению пассажиров в гостиницах не являются в данном случае достаточным и исчерпывающим объяснением. Мы полностью принимаем ответственность за произошедшие задержки и приносим искренние извинения всем пассажирам»,— говорится в письме авиакомпании от имени гендиректора Евгения Солодилина.

Для перевозки пассажиров компания на коммерческой основе привлекла самолеты авиакомпании «ИКАР» и рассказала, как будут выполняться рейсы. Кроме того, в компании приняла решение выдать сертификаты на бесплатные полеты пассажирам рейсов со значительной задержкой Екатеринбург-Анталья и Анталья-Екатеринбург.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте