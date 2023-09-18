Гутерреш, Мишель и Боррель обсудили военный конфликт России и Украины

Генсек ООН Антониу Гутерреш, глава Евросовета Шарль Мишель и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обсудили военный конфликт России и Украины. Об этом сообщила пресс-служба Антониу Гутерриша.

«Они обсудили войну на Украине и ее глобальные последствия, особенно в сфере продовольственной безопасности»,— говорится в сообщении. Они также упомянули ситуацию в Западной Африке, где в последние месяцы произошла несколько государственных переворотов.

Накануне Антониу Гутерриш провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Главными темами их разговора стали российско-украинский военный конфликт и зерновая сделка.

Россия вышла из зерновой сделки 18 июля, сославшись на невыполнение требований другими сторонами. Прогресса в сторону возобновления соглашения не произошло и после переговоров президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В МИД России считают, что предложения Антониу Гутерриша не могут стать основой прогресса по возобновлению соглашения. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что его страна не пойдет на уступки по вопросу зерновой сделки.

Анастасия Ларина