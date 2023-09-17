Минобороны РФ заявило об уничтожении еще одного БПЛА над Крымом

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над юго-западной частью Крыма сегодня, 17 сентября, около 21:30 мск, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Ранее сегодня ведомство сообщало об уничтожении двух БПЛА в юго-западной части полуострова около 20:30 мск.

«17 сентября около 21:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации»,— говорится в заявлении Минобороны в Telegram.

В 22:42 губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram, что спасательная служба города зафиксировала падение обломков беспилотника на одной из ферм на Северной стороне, пострадавших и повреждений нет.

В 22:08 мск господин Развожаев заявил, что дым над Южной бухтой вызван использованием военными Черноморского флота маскировочных средств. По его словам, в городе все спокойно. Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на крымские паблики сообщало о взрывах на мысе Фиолент, расположенном в 15 км от Севастополя.

Минобороны сегодня также заявляло об уничтожении средствами ПВО БПЛА над Белгородской областью. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших и разрушений нет.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов