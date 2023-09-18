Победа от обороны

Гран-при Сингапура превратился в одну из наиболее любопытных гонок нынешнего сезона. Впервые с его начала этап выиграл кто-то, кроме гонщиков Red Bull. А Макс Ферстаппен, победивший в десяти предыдущих гонках, на этот раз довольствовался только пятым местом. Первое досталось Карлосу Сайнсу, испанскому гонщику Ferrari.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победу в Сингапуре Карлосу Сайнсу принесла в первую очередь грамотная тактика

Фото: Mario Renzi / Formula 1 / Getty Images Победу в Сингапуре Карлосу Сайнсу принесла в первую очередь грамотная тактика

Фото: Mario Renzi / Formula 1 / Getty Images

Гран-при Сингапура, официально 16-й, но по факту 15-й по счету в календаре нынешнего чемпионата мира (одна значившаяся в нем гонка — Гран-при Эмилии-Романьи — была отменена), принято воспринимать как азиатскую версию Гран-при Монако. И тут, и там трасса проложена по узким городским улицам. В Сингапуре, как и в Монако, чудовищно трудно обгонять. Значит, в огромной степени успех в гонке зависит от квалификации, а рисунок самого заезда стремится к тому, чтобы превратиться в покатушки в режиме «паровозика». Но сингапурский этап в 2023 году получился не таким. Можно даже сказать, что зрители увидели, какими именно должны быть гонки. А всего-то нужно было вычеркнуть из уравнения обоих гонщиков Red Bull.

Боссам команды еще предстоит понять, что пошло не так в Сингапуре, почему ни Макс Ферстаппен, ни Серхио Перес не смогли пробиться дальше второго сегмента квалификации, оставшись на 11-м и 13-м местах соответственно. Машины Red Bull (а за ними остались все 14 состоявшихся в сезоне этапов) были настолько неубедительны, что тот же Ферстаппен, не знавший осечек в десяти гонках подряд (это мировой рекорд), честно заявил, что будет работать в лучшем случае над минимизацией ущерба. В целом у него получилось — он стал пятым.

Очевидно, что поклонникам голландца его осечка не доставила никакой радости. А вот фанатам Ferrari, McLaren, Mercedes происходившее на трассе явно должно было понравиться. Особенно, конечно, это касается сторонников «Скудерии». Команда не знала побед с лета прошлого года, отмечаясь с тех пор разве что ставшей уже фирменной неспособностью грамотно выстроить тактику на гонки, из-за чего теряла даже то, что потерять вроде бы не могла. А тут Карлос Сайнс выдал идеальный уикенд. Он был первым в квалификации, он был первым после старта, он был первым на финише. Но это была совсем не такая победа, как те, что штампует в последние пару лет Ферстаппен. Ему часто требуется просто ехать в режиме круиз-контроля. Сайнсу же пришлось дать полноценное генеральное сражение соперникам, пусть вклад в победу испанца внесли и боссы Ferrari. Они открыто, приказами из боксов придерживали Шарля Леклера, отводя ему роль буфера между Сайнсом и всеми остальными (Леклер справился с поставленной задачей не блестяще).

Как бы то ни было, ближе к концу этапа Карлосу Сайнсу пришлось проявить и выдержку, и изобретательность, чтобы отбиться от атак гонщиков Mercedes. Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон, после того как на трассе во второй раз появилась машина безопасности, единственными из участников лидирующей группы пошли на пит-стоп, рассчитывая за счет свежей резины сожрать оппонентов. План почти сработал. С тем же Леклером и Рассел, и Хэмилтон расправились играючи, отыграв у него почти полтора десятка секунд. От атаки на Сайнса их отделял только Ландо Норрис. У лидера McLaren уже тоже были изрядно убитые шины, и он вроде бы должен был, как и Леклер, стать жертвой Mercedes. Но Сайнс отразил эту угрозу блестяще. Он не стал выжимать из машины максимум, понимая, что если падет Норрис, то доберутся и до него. Он ехал ровно так, чтобы британец не отставал от него больше чем на секунду, а значит, мог использовать DRS, что и позволяло ему удерживать и Рассела, и Хэмилтона позади. Такая вот игра Сайнса от обороны, да еще чужими руками, завершившаяся полным разгромом противника. Рассел ведь, не выдержав напряжения, на последнем круге влетел в отбойник. У Хэмилтона времени на то, чтобы что-то изменить, не было. Ну а Норрис и без того был согласен на второе место. На финише гонщиков, занявших первые три места, разделили менее полутора секунд.

Таким образом, Карлос Сайнс, для которого победа в Сингапуре стала лишь второй выигранной в карьере гонкой, прервал рекордную серию и Red Bull в целом, и Макса Ферстаппена в частности. Правда, на лидерство голландца в общем зачете никакого негативного влияния это не оказало. Напротив, учитывая, что Перес был только восьмым, Ферстаппен увеличил отрыв от него до 151 очка. До конца чемпионата осталось семь этапов, и в конце октября, в США или Мексике, голландец наверняка досрочно оформит третий титул.

Александр Петров