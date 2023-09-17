WSJ: плохая погода помешает ВСУ прорвать оборону России в Запорожской области

Дождливая и холодная погода может помешать Вооруженным силам Украины ВСУ) прорвать вторую и третью линии обороны России в Запорожской области, заявил американской газете The Wall Street Journal (WSJ) военнослужащий воздушно-разведывательного батальона ВСУ Александр Солонько. С ним согласен опрошенный изданием OSINT-аналитик Брейди Африк.

«В ближайшее время дождь очень сильно затруднит нам работу. Грязь ограничит маневренность. Логистические маршруты и так ограничены, а дальше вариантов станет еще меньше. Возможности для бронетехники будут сужены»,— сообщил WSJ господин Солонько.

Наиболее сложной, по мнению опрошенных WSJ военных экспертов и военнослужащих, станет период с ноября по середину декабря, когда из-за распутицы осуществлять крупные наступательные операции с использованием западной техники станет крайне сложно. OSINT-аналитик Брейди Африк отметил, что любая существенная пауза в украинском контрнаступлении сделает переход новых населенных пунктов под контроль ВСУ все более сложным, а также позволит Вооруженным силам РФ укрепить свои оборонительные позиции на занятых территориях.

Масштабное контрнаступление Вооруженных сил Украины началось в июне 2023 года. Главной целью украинского наступления в Запорожской области считает Мелитополь. После возможного захвата этого города, как писали западные СМИ, ВСУ сможет «разрезать» российскую группировку войск, перекрыть сухопутный коридор в Крым и начать наступать на полуостров.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский в интервью британской газете Observer сообщил о том, что ВСУ смогли прорвать первую линию обороны ВС России на Запорожском направлении. Врио губернатора Запорожской области РФ Евгений Балицкий на прошлой неделе назвал «крайне напряженной» обстановку в регионе. По его словам, на тот момент украинские войска достигли «первого оборонительного рубежа инженерных заграждений». Также он заявил об отходе российских войск из села Работино. Минобороны РФ после этого сообщило, что изменений в тактическом положении российских войск нет.

О том, что происходит на Украине после ввода российских войск, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов