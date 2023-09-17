В Крыму сбили шесть беспилотников

В ночь на воскресенье, 17 сентября, ВСУ дважды атаковали полуостров с помощью беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

В 1:15 ПВО сбило два дрона на западе Крыма. Еще четыре БПЛА над северо-западным и восточным побережьями республики уничтожили в период с 1:45 до 2:20.

14 сентября минобороны сообщало об уничтожении над Крымом 11 беспилотников, а также об атаке ВСУ ракетного корабля «Самум» в акватории Черного моря морским безэкипажным катером. Кроме того, в тот же день на корабль «Сергей Котов» в акватории Черного моря напали пять морских безэкипажных катеров. Все атаки успешно отражены.

Маргарита Синкевич

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