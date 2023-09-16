Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

В Харькове слышны взрывы, сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов. По словам главы областной администрации Олега Синегубова, по городу было нанесено не менее четырех ударов. Информации о пострадавших пока нет.

С утра в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Минобороны России о каких-либо действиях на этом направлении не сообщало.

Господин Терехов говорил, что с начала военных действий в городе было разрушено около 5 тыс. домов, из них 500 не подлежат восстановлению. В августе в Харькове после взрывов возникли перебои с электричеством и водоснабжением.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер