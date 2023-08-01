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Коммерсантъ FM
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В Харькове после взрывов возникли перебои с электричеством и водоснабжением

В Харькове в ночь на 1 августа произошла серия взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов. По данным издания «Зеркало недели», в городе после этого возникли перебои с энергоснабжением и водоснабжением.

В некоторых украинских регионах ночью звучала воздушная тревога. В Харьковской области она действовала с 23:55 до 00:58 и с 1:29 до 2:02, следует из данных официальной карты оповещений.

Взрывы раздались в двух районах города. Мэр сначала сообщил, что они произошли в нежилых помещениях, а позднее заявил, что один из них зафиксирован в общежитии. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что на месте одного взрыва произошел пожар. Он отметил, что информация о пострадавших не поступала.

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