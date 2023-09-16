Федеральная нотариальная палата анонсировала снижение цен на услуги нотариусов в октябре

Правление Федеральной нотариальной палаты (ФНП) 15 сентября утвердило предельные размеры регионального тарифа на нотариальные действия в регионах. Этот тариф начнет действовать с 1 октября. Ожидается, что стоимость обращения к нотариусу «станет еще более сбалансированной, в ряде случаев — снизится».

Согласно пресс-релизу ФНП, снизится стоимость совершения так называемых социально значимых нотариальных действий. Они включают удостоверение доверенностей физлиц и согласий супруга на сделку, а также согласий на выезд несовершеннолетних за рубеж, выдачу свидетельства о праве на наследство по закону или по завещанию.

В рамках новых тарифов в Москве на 44% снизился предельный тариф на сделки с недвижимостью, которые не подлежат обязательному нотариальному удостоверению, на 14% — на брачные договоры, на 7% — на алиментные соглашения, на 6% — на согласия на выезд несовершеннолетних за рубеж.

Кроме того, расширен спектр льгот, предоставляемых нотариусами в части оплаты регионального тарифа. От взимания регионального тарифа по любым видам нотариальных действий освободят ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также детей-сирот и детей-инвалидов, находящихся в детских домах и интернатах.

В сентябре Верховный суд постановил, что нотариус, нарушивший правила выполнения своих обязанностей, должен нести полную имущественную ответственность за причиненный вред. Для взыскания средств с нотариуса и его страховщика не требуется ни уголовного дела, ни отдельного решения о признании случая страховым.

Подробности — в материале «Ъ» «Нотариус ответит за надпись и подпись».