В Екатеринбурге 16 сентября бесплатно выступят Ольга Бузова и Niletto

В субботу, 16 сентября, в Екатеринбурге выступят Ольга Бузова и Niletto, сообщил портал E1.ru. Посетить мероприятие можно бесплатно. По данным СМИ, выступление пройдет возле театра драмы (Октябрьская площадь, 2). Выступление начнется в 20:30. На сцену также выйдут Зомб и Bittuev. Концерт пройдет в рамках спортивного мероприятия «Бокс забег».

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«Бокс забег» проводится для популяризации легкой атлетики среди жителей Екатеринбурга, пропаганды здорового образа жизни и привлечения горожан к активным занятиям физической культурой и спортом. Мероприятие должно начаться в 14:00 от здания правительства Свердловской области. Екатеринбуржцы смогут пробежать дистанцию в 4 и 8 км.

Напомним, движение всех видов транспорта закрыто до 15:00 16 сентября по ул. Мира, от ул. Малышева до ул. Первомайской; по проспекту Ленина, от ул. Восточной до ул. Мира. На этих участках также будет запрещена стоянка. Перекрытие связано с проведением массового забега «Кросс нации». Также в автобусы №№ 57а, 043, 45 изменили схему движения из-за «Бокс забега». Трамваи №№ 9, 14, 17 изменили схему движения до октября.

Полина Хабарова

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