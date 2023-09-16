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Коммерсантъ FM
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Военком Полтавской области заявил о больших потерях личного состава ВСУ

Показатели по общей мобилизации в Полтавской области крайне низкие, вооруженные силы Украины нуждаются в пополнении воинских частей. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника областного военкомата Виталий Бережной.

«Например, из 100 человек, пополнивших подразделения осенью прошлого года, осталось 10–20, остальные — это погибшие, раненые, выбывшие из строя»,— сказал господин Бережной, его слова приводит издание «Полтавщина».

Он призвал депутатов принять меры для ускорения призыва военнообязанных. С этой целью он также предложил развернуть в микрорайонах Полтавской области «участки оповещения» для работы с военнообязанными и теми, кто хочет заключить контракт.

24 февраля 2022-го, в день начала российской специальной военной операции, во всех регионах Украины ввели военное положение. 25 февраля был подписан указ о всеобщей мобилизации. В августе 2023-го президент Украины Владимир Зеленский говорил, что военные просили его расширить условия мобилизации.

3 сентября Минобороны Украины подготовило приказ, разрешающий мобилизовать ограниченно годных к службе, а также утвердило список болезней, которые больше не считаются основанием для признания негодным.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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