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Коммерсантъ FM
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Сокол после сложения полномочий депутата Госдумы продолжит работу в Хакасии

Депутат Госдумы от «Единой России» (ЕР) Сергей Сокол, подавший заявление о сложении депутатских полномочий, продолжит работу в Хакасии. Об этом он сам сообщил в Telegram.

Сергей Сокол

Сергей Сокол

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сергей Сокол

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Он уточнил, что вернется к работе в понедельник, 18 сентября. «Я обещал, что остаюсь жить и работать в республике. И свое слово сдержу… Осталось решить несколько организационных и кадровых вопросов. Это произойдет в ближайшие дни»,— уточнил господин Сокол.

Сергей Сокол был зарегистрирован в качестве кандидата в губернаторы Республики Хакасия на состоявшихся в сентябре выборах. Он был вынужден сняться с них из-за проблем со здоровьем. Он называл причиной осложнения после операции, которую перенес в июле в связи с перитонитом. Вчера, 15 сентября, он подал заявление о сложении полномочий.

На выборах глав регионов, прошедших в России в начале сентября, возглавляющий Хакасию коммунист Валентин Коновалов показал худший результат среди всех действующих губернаторов (63%).

Подробнее о ситуации в Сибири после выборов — в материале «Ъ-Сибирь» «Оппозицию впускают только по спискам».

Лаура Кеффер

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