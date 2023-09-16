На Урале экспертиза признала законным нахождение бассейна на крыше «Высоцкого»

Экспертиза признала законным нахождение бассейна Sky на 56-ом этаже БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге. Соответствующий ответ предоставили депутату Госдумы Андрею Альшевских («Единая Россия») в свердловской прокуратуре. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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По результатам независимой экспертизы Уральского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору установлено, что конструкция бассейна — сборно-разборная. По данным прокуратуры, разрешение на размещение подобной конструкции допускается без получения разрешения, согласно ст. 51 Градостроительного кодекса РФ.

«Тема практически закрыта. Осталось уточнить один, на мой взгляд, принципиальный нюанс, о чем позднее»,— написал в соцсетях господин Альшевских.

В июле Андрей Альшевских обратился в прокуратуру из-за бассейна. Сделал он это после того, как в июне «получил обращение от доброжелателя». «Он озадачился, какое из ведомств одобрило перепланировку небоскреба, законно ли сделали саму купальню. Для прояснения ситуации передал письмо неравнодушного гражданина в мэрию и региональный Минстрой. Вот только обе структуры единогласно ответили, что работы не согласовывали. Ничего не оставалось, как задействовать прокуратуру. Ждем-с ее реакцию»,— написал депутат в своих соцсетях.

В августе в региональной прокуратуре депутату Альшевских ответили, что будет проведена независимая экспертиза, которая даст оценку законности нахождения бассейна на крыше небоскреба.

Тогда совладелец «Высоцкого» Андрей Гавриловский сообщил, что бассейн с крыши «Высоцкого» перенесут на новый небоскреб «Парус». Уже тогда господин Гавриловский отмечал, что конструкция бассейна является временной и сборно-разборной.

Напомним, бассейн на крыше «Высоцкого» открыли в июне 2022 года. Он стал первым подобным объектом в России. Стоимость проекта составила 100 млн руб. Строительство заняло четыре года.

Полина Хабарова

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