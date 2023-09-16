Бомбардировщики Ту-160 получили крылатые ракеты Х-БД

На вооружение российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Ту-160 поступили новые крылатые ракеты Х-БД. Их дальность превышает 6500 км. Об этом рассказал командующий дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

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Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Ту-160

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Северокорейский лидер посетил аэродром Кневичи в Приморье вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Господин Кобылаш уточнил, что грузоподъемность Ту-160 составляет 100 тонн. «Несет ракету Х-БД с дальностью более 6500 км»,— добавил командующий (цитата по ТАСС). Господин Шойгу уточнил, что там установлены две кассеты по шесть ракет.

Ким Чен Ын находится в визитом в России с 13 сентября. В тот день они с президентом РФ Владимиром Путиным встретились на космодроме Восточный и провели переговоры, которые длились около четырех часов. 15 сентября лидер КНДР посетил Комсомольск-на-Амуре.

О реакции на визит — в материале «Ъ» «Визит Ким Чен Ына оставил много волнений».

Лаура Кеффер