Участок трассы Екатеринбург — Тюмень временно перекроют 20 сентября

Движение на 176 км трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень будет временно прекращено 20 сентября. Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», ограничение связано с проведением ремонтных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Машины не смогут проехать участок с 13:00 до 14:00. Объехать его можно будет через поселок Пышма по улицам Кирова, Ленина, Некрасова. А также по дороге рп. Пышма — с. Чупино, с. Яр — с. Куяровское.

Напомним, движение всех видов транспорта будет закрыто с 06:00 до 15:00 16 сентября в Екатеринбурге по ул. Мира, от ул. Малышева до ул. Первомайской; по проспекту Ленина, от ул. Восточной до ул. Мира. На этих участках также будет запрещена стоянка. Также в этот день автобусы №№ 57а, 043, 45 изменят схему движения из-за спортивного мероприятия «Бокс забег». Кроме того, трамваи №№ 9, 14, 17 изменят схему движения с 16 сентября по 1 октября.

Полина Хабарова

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