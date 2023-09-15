В Воронеже могут назвать парк и улицу именем политика Галины Кудрявцевой

Депутаты гордумы Воронежа единогласно поддержали предложение спикера городского парламента Владимира Ходырева обратиться в комиссию по культурному наследию с предложением присвоить парку и улице в облцентре имя известного политика Галины Кудрявцевой. Об итогах сессии сообщила пресс-служба гордумы. Госпожа Кудрявцева скончалась в декабре 2022 года на 78-м году жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Галина Кудрявцева родилась 3 июля 1945 года в селе Чернобаевка Херсонской области Украинской ССР в многодетной семье военнослужащего, которая в 1957 году вернулась в Воронеж. Здесь госпожа Кудрявцева окончила среднюю школу и воронежский техникум железнодорожного транспорта (высшего образования у нее не было, чего она никогда не стеснялась), трудиться начала с 17 лет. 23 года работала в научно-производственном объединении «Энергия». В нем прошла путь от лаборанта до заместителя директора объединения. За непосредственное участие в обеспечении программ космических исследований была награждена медалью имени Юрия Гагарина. В 1987 году из НПО перевелась на Воронежский механический завод, где вскоре также стала заместителем директора.

С 21 года была членом КПСС. С начала 90-х начала активно участвовать в политической жизни Воронежа. В 1991 году стала одним из инициаторов создания регионального отделения КПРФ, избиралась секретарем комитета партии Советского района, членом областного комитета. Но в 1999 году была исключена из членов партии за неподчинение указаниям руководителей обкома. В 1997-м, 2001-м, 2005-м и 2010-м побеждала, в основном как самовыдвиженец в своем округе, на выборах в муниципальный совет и гордуму. На выборах главы города в 2008 году Галина Кудрявцева заняла второе место, получив поддержку более чем 76 тыс. воронежцев и уступив Сергею Колиуху.

О том, как Воронеж прощался с легендарным политиком, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Была на порядок сильнее многих мужчин».

Алина Морозова

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