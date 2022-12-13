В Воронеже скоропостижно скончалась известный политик Галина Кудрявцева

В ночь на 13 декабря в одной из воронежских больниц скончалась известный оппозиционный политик, член Общественной палаты города Галина Кудрявцева. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в городской думе, депутатом которой госпожа Кудрявцева была сразу в четырех созывах, начиная с 1997 года. По словам собеседника «Ъ-Черноземье», у 77-летнего политика были «серьезные проблемы с сердцем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Галина Кудрявцева родилась 3 июля 1945 году в селе Чернобаевка Херсонской области Украинской ССР в многодетной семье военнослужащего, которая в 1957 году вернулась в Воронеж. Здесь госпожа Кудрявцева окончила среднюю школу и воронежский техникум железнодорожного транспорта (высшего образования у нее не было, чего она никогда не стеснялась), трудиться начала с 17 лет. 23 года работала в научно-производственном объединении «Энергия». В нем прошла путь от лаборанта до заместителя директора объединения. За непосредственное участие в обеспечении программ космических исследований была награждена медалью имени Юрия Гагарина. В 1987 году из НПО перевелась на Воронежский механический завод, где вскоре также стала заместителем директора.

С 21 года была членом КПСС. С начала 90-х стала активно участвовать в политической жизни Воронежа. В 1991 году стала одним из инициаторов создания регионального отделения КПРФ, избиралась секретарем комитета партии Советского района, членом областного комитета. В 1993 году дважды обеспечивала финансирование и доставку в Москву защитников Дома Советов. Но в 1999 году была исключена из членов партии за неподчинение указаниям руководителей обкома. В 1997-м, 2001-м, 2005-м и 2010-м побеждала в основном как самовыдвиженец в своем округе на выборах в муниципальный совет и гордуму. На выборах главы города в 2008 году Галина Кудрявцева заняла второе место, получив поддержку более чем 76 тыс. воронежцев и уступив Сергею Колиуху.

Соболезнования от имени всех депутатов родным и близким Галины Кудрявцевой выразил спикер гордумы Владимир Ходырев: «Воронежу будет очень не хватать этого талантливого, честного, открытого политика, искреннее переживающего за родной город и горожан. Сложно переоценить тот масштабных вклад, который она сделала за годы депутатской деятельности в сохранение общеобразовательных школ, детских садов, учреждений культуры и спорта, кадетской школы Воронежа. Со своей кипучей энергией она многое сделала для становления нормативной базы муниципальных органов власти. У Галины Александровны было много планов и новых проектов, но судьба, увы, распорядилась иначе... Наша память навсегда сохранит неординарный, полный жизненных сил и энергии, целеустремленный и бескомпромиссный образ этого общественного деятеля, этой яркой, уникальной женщины».

В 2013 году, выступая на одном из мероприятий «Ъ-Черноземье», госпожа Кудрявцева заметила, что еще в 2002 году призывала местных чиновников не упразднять детские сады, так как ожидается в перспективе бум рождаемости. «А сейчас предупреждаю, что так много строить садов не надо, ведь теперь, наоборот, ожидается демографический спад. Время строить школы, но меня опять не слышат. Вот отсюда все наши беды, все наши кризисы. Мы не слышим друг друга»,- заметила она.

Андрей Цветков