СБУ заочно обвинила блогера Юрия Подоляку в корректировке ударов РФ по Николаеву

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила блогера Юрия Подоляку в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). По версии СБУ, господин Подоляка корректировал ракетные удары российской армии по Николаеву. Ведомство уже предъявляло блогеру заочные обвинения в госизмене в апреле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Установлены факты причастности Подоляки к корректировке ракетных ударов агрессора по Николаеву в начале полномасштабного вторжения РФ. Для наведения вражеского оружия на город фигурант получал разведданные от своего информатора — экс-главы Николаевской окружной прокуратуры (Геннадия Германа.— "Ъ"), который сейчас отбывает пожизненное заключение за госизмену»,— говорится в сообщении СБУ в Telegram.

По версии ведомства, господин Подоляка передавал полученные от информатора сведения кураторам из российских спецслужб. Утверждается, что российскую армию интересовали позиции вооруженных сил Украины и информация о последствиях российских ударов по объектам на территории Николаева. По информации СБУ, экс-прокурор также передавал российской стороне данные о военнопленных из РФ и суточных паролях на украинских блокпостах. По данным следствия, коммуникация информатора с блогером проходила через Telegram-канал.

3 апреля СБУ заочно предъявила обвинения Юрию Подоляке в государственной измене и совершении действий, направленных на захват власти на Украине. Как утверждает ведомство, блогер, в частности, участвовал «в информационно-психологических операциях российских спецслужб и распространении фейков о событиях на фронте через собственный сайт и соцсети».

Юрий Подоляка — уроженец Сумской области Украины. Он известен как автор собственного Telegram-канала о военной операции на Украине, на который подписано более 2,7 млн человек. Также блогер регулярно выступает в качестве эксперта на федеральных телеканалах. В феврале президент России Владимир Путин объявил Юрию Подоляке благодарность за активное участие в деятельности Российского военно-исторического общества.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов