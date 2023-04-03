Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения военному блогеру Юрию Подоляке. Блогер является фигурантом уголовных дел о государственной измене и совершении действий, направленных на захват власти на Украине,— всего обвинения предъявлены по пяти статьям УК страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Подоляка

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Юрий Подоляка

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Инициированные СБУ экспертные исследования подтвердили, что в интервью и выступлениях Подоляки имеются факты его подрывной деятельности против Украины»,— сообщает украинская спецслужба в своем Telegram-канале.

В ведомстве отмечают, что Юрий Подоляка, проживая на территории России, распространял недостоверную информацию о военной операции на Украине.

По версии СБУ, он участвовал «в информационно-психологических операциях российских спецслужб и распространении фейков о событиях на фронте через собственный сайт и соцсети». Кроме того, украинские спецслужбы полагают, что блогер совершал действия, «направленные на свержение действующей власти на Украине».

Юрий Подоляка — уроженец Сумской области Украины. Он известен как автор собственного Telegram-канала о военной операции на Украине, на который подписано более 2,7 млн человек. Также блогер регулярно выступает в качестве эксперта на федеральных телеканалах. В феврале президент России Владимир Путин объявил Юрию Подоляке благодарность за активное участие в деятельности Российского военно-исторического общества.

Александр Кислов