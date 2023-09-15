Валиева требует от CAS вернуть золото чемпионата России

Фигуристка Камила Валиева требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) восстановить ее золотую медаль чемпионата России и не аннулировать никакие ее результаты, поскольку антидопинговые правила она нарушила непреднамеренно. В декабре 2021 года WADA нашло в пробе Камилы Валиевой следы запрещенного препарата — триметазидина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Слушания пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26, 27 и 28 сентября, 29 сентября назначен резервным днем. Валиевой на заседании не будет, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) представит показания в режиме видео-конференц-связи.

«Госпожа Валиева требует от CAS решения о том, что он не обладает юрисдикцией в отношении претензий WADA, ISU и РУСАДА, поскольку допинговое нарушение не доказано, и результат на чемпионате России должен быть восстановлен»,— говорится в релизе CAS. Период дисквалификации, во мнению госпожи Валиевой, должен составлять не более двух лет.

Согласно пресс-релизу, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует от CAS четырехлетней дисквалификации Камилы Валиевой за совершенное ей допинговое нарушение, а также аннулирование всех ее результатов начиная с 25 декабря 2021 года. Международный союз конькобежцев (ISU) требует решения о наказании спортсменки четырехлетним периодом дисквалификации либо двухлетним периодом начиная с 25 декабря 2021 года, а также аннулированием ее результатов. РУСАДА, в свою очередь, добивается в CAS отмены признания, что спортсменка нарушила антидопинговые правила, а ее наказание может включать или ограничиваться предупреждением.

Камила Валиева заявляла, что триметазидин мог попасть в ее организм случайно. 13 января 2023 года по итогам расследования РУСАДА заявило, что фигуристка нарушила антидопинговые правила, но не виновата в этом и не допустила никакой халатности.

Подробнее о ситуации вокруг Камилы Валиевой — в материале «Ъ FM» «Бой за "золото" Олимпиады продолжается».