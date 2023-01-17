«Бой за "золото" Олимпиады продолжается»

Дело Камилы Валиевой не завершено — Международный союз конькобежцев заявил, что хочет изучить вердикт, который вынесло Российское антидопинговое агентство. Дело в том, что РУСАДА предложило лишить фигуристку только золотой медали чемпионата страны, на котором спортсменка сдала положительную допинг пробу. Такое наказание не устраивает чиновников из Международной федерации фигурного катания. За развитием событий следит спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как ни затягивали российские чиновники из РУСАДА с вердиктом по делу Валиевой, решение все равно пришлось выносить. Представители Российского антидопингового агентства пытались решить вопрос с минимальными потерями и лишить спортсменку награды того турнира, после которого была сдана положительная допинг-проба, то есть чемпионата России по фигурному катанию в декабре 2021 года. Это в корне не устроило Международный союз конькобежцев, который хочет лишить Камилу Валиеву золотых медалей командного турнира Олимпиады в Пекине.

Если получится это сделать, то «золото» официально отберут у всей российской команды. Пока фигуристы считаются олимпийскими чемпионами, хотя медали высшей пробы им так и не вручили, так что бой за «золото» продолжается, несмотря на то, что Олимпиада давно завершена. И, конечно же, WADA в этой истории точно будет на стороне международной федерации, отметил спортивный юрист Артем Пацев: «В WADA сразу обозначили свою позицию — у них то решение, которое вынесено РУСАДА, вызывает большие сомнения в обоснованности и соответствии Всемирному антидопинговому кодексу и практике его применения. Однако международное агентство еще пока незнакомо с полным текстом решения».

Еще бы, РУСАДА фактически признала Камилу Валиеву невиновной. В агентстве посчитали, что фигуристка нарушила антидопинговые правила, но не виновата в этом и не допустила никакой халатности. Вместе с тем чиновники международной федерации запросили полную копию решения с мотивировочной частью. Они внимательно изучат документ и скорее всего будут подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. В итоге избежать разбирательства в нем вряд ли получится, продолжил Артем Пацев: «Шанс есть, но я бы его оценил как крайне малый, поскольку очевидно, что это дело точно дойдет до Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

Точно на стадии РУСАДА это не останется».

Пока же чиновники пытаются решать судьбу Камилы Валиевой, спортсменка продолжает выступать и пользуется невероятной поддержкой. Какое бы место она ни заняла, поклонники фигурного катания в России ее буквально боготворят. Например, на чемпионате страны в этом сезоне Валиева взяла лишь «серебро», пропустив вперед 15-летнюю Софью Акатьеву. При этом в центре внимания все равно была Валиева, и каждая ее фраза после выступления сопровождалась овациями.

Без сомнения, Камила Валиева сейчас — спортивная звезда №1 в нашей стране. Именно она по итогам голосования ВЦИОМ признана спортсменкой года. Так что, как бы ни решилась судьба олимпийских медалей Пекина и какой бы вердикт ни вынес бы КАС, все это вряд ли отразится на карьере Камилы Валиевой в России.

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