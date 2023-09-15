Путин: США применяют кассетные боеприпасы руками украинцев

Президент Владимир Путин заявил, что Украинв применяет кассетные боеприпасы «самым широким образом». Ответственность за применение этих боеприпасов он возложил на США. По его мнению, власти США используют кассетные боеприпасы «руками украинцев».

Отвечая на вопрос после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, применяет ли Украина кассетные боеприпасы на поле боя, Владимир Путин заявил: «Применяются, и самым широким образом».

По словам Владимира Путина, «американская сторона считает себя исключительной». «Даже то, что она считает преступлением, она позволяет себе делать, потому что ведь США применяют кассетные боеприпасы в данном случае, просто руками украинцев»,— сказал он. «Да, они применяют кассетные боеприпасы, к сожалению, сами называют это преступлением и делают это»,— подытожил Владимир Путин.

Когда кассетные боеприпасы разрываются, они выбрасывают десятки разрывных и более мелких бомб. Неразорвавшиеся кассетные боеприпасы часто срабатывают при их перемещении. По данным международных организаций, их использование приводит к большим жертвам среди мирных жителей. Кассетные боеприпасы запрещены Ословской конвенцией от 2010 года. Эту конвенцию не подписали РФ, США и Китай.

Глава вашингтонского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Сара Йегер критиковала решение Белого дома отправить Украине этот тип боеприпасов. Президент США Джо Байден называл этот шаг «компромиссным решением» для украинского контрнаступления.

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