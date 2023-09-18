«СТ Нижегородец» представил новую линейку автомобилей Sollers Atlant и Sollers Argo

14 сентября 2023 года в дилерском центре Sollers «СТ Нижегородец» прошел показ легких коммерческих автомобилей (LCV) семейства Sollers — Sollers Atlant и Sollers Argo.

Базовые модели коммерческих автомобилей Sollers известны на российском рынке с ноября 2022 года, а в этот раз предприниматели смогли оценить автомобили класса LCV с надстройками собственного производства «СТ Нижегородец». Это автомобиль скорой медицинской помощи на базе Atlant L3H2, бронеавтомобиль на базе Atlant L2H1, грузопассажирский автомобиль на базе Atlant L3H2 с диваном-трансформером «Ривьера» и автомобиль-рефрижератор на базе цельнометаллического фургона Atlant L3H2.

«СТ Нижегородец» имеет 17-летний опыт надстройки на базе коммерческих автомобилей. Поставки осуществляются не только во все уголки домашнего региона, но и в регионы России и ближнего зарубежья.

Компания Sollers более 15 лет развивает производство легкой коммерческой техники на базе международных платформ, адаптируя их под потребности клиентов в России и совершенствуя компетенции в области автомобилестроения как на собственных производствах, так и у локальных поставщиков компонентной базы.

Многолетние партнерские отношения Sollers и «СТ Нижегородец» продуктивно сказываются на требованиях нового времени: в дилерском центре на Московском шоссе, 298 доступны автомобили российского производства со всем разнообразием комплектаций.

ООО «СТ Нижегородец»