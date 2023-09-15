Доигрались с «Очагом»

Суд в Краснодарском крае рассмотрит уголовное дело об организации незаконного игорного бизнеса в кафе Крымска. Под следствием местные бизнесмены Юрий Гяго и Владимир Хачатурян. Ранее они уже были судимы за избиение местного жителя в том же кафе. Заседание по делу переносилось уже несколько раз за полгода. Обвиняемые вину не признают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Лызлова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Лызлова, Коммерсантъ

В Крымском районном суде Краснодарского края состоится рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Юрия Гяго и Владимира Хачатуряна, создавших, по версии следствия, в Крымске незаконное казино. Первое заседание по делу назначено на 20 сентября. Сведения об этом опубликованы на портале Крымского районного суда. Судьей назначен Валерий Корныльев.

Материалы дела поступили в райсуд еще в марте 2023 года. По различным причинам слушание откладывалось восемь раз. В ряде случаев причиной задержки рассмотрения дела в суде стала неявка обвиняемых, защитников и свидетелей по делу.

Уголовное дело в отношении Юрия Гяго и Владимира Хачатуряна, а также двух их подельников, было возбуждено в 2022 году по ч.3 и ч.2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц с получением дохода в крупном размере). Правоохранители выявили незаконный игорный клуб с автоматами и прочим оборудованием в кафе «Очаг» города Крымска, открывшемся в 2017 году.

По информации источника «Ъ-Кубань» в правоохранительных органа, Юрий Гяго якобы скрылся от правоохранителей сразу же после допроса, однако через полгода лично явился в следственный отдел. В отношении него была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, которая действует по настоящее время. Владимир Хачатурян находится под домашним арестом.

В материалах Крымского районного суда также имеются сведения, что Юрий Гяго и Владимир Хачатурян в 2018 году были осуждены за избиение местного жителя. Между мужчинами произошел конфликт в шашлычной «Очаг». Тогда пострадавшего несколько раз ударили по голове и расстреляли из травматического пистолета. Суд признал мужчин виновными по ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) и назначил каждому из них условное наказание в виде лишения свободы на полтора года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», у Юрия Гяго имеется легальный бизнес по аренде и управлению собственным или арендованным недвижимым имуществом.

В случае доказательства вины Юрия Гяго и Владимира Хачатуряна в инкриминируемом преступлении, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет либо штраф в размере до 1 млн руб.

Адвокат по уголовным делам Андрей Таран рассказал «Ъ-Кубань», что для прогнозирования возможного приговора необходимы сведения об отягчающих обстоятельствах, которыми могут быть непогашенные судимости, данные психиатрических и наркологических экспертиз. На итоговое решение суда также могут повлиять наличие у подсудимых детей, явка с повинной и прочие обстоятельства.

«Откладывать рассмотрение уголовного дела могут многократно, если тому есть разумные уважительные причины. Если рассматривать версию намеренного затягивания, то нужно понимать, зачем это делать. Например, затягивать можно, когда ждешь окончания сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Но в данном деле, так как преступление относится к категории тяжких, срок давности составляет 10 лет, поэтому вряд ли это так. Причины в чем-то другом»,— отметил господин Таран.

При этом адвокат не исключил, что подозреваемым, вероятно, удастся избежать реального срока и получить условное наказание.

Анастасия Донскова

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